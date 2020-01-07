: Juventus'tan resmi açıklama geldi: Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek

07.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:03

Juventus'ta son günlerin en çok konuşulan ismi olan milli yıldızımız Merih Demiral için resmi açıklama geldi. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Leicester, Dortmund ve Arsenal'in istediği Merih Demiral'ın kendileri için değerli bir oyuncu olduğunu belirtirken, "Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

LEICESTER ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise, 21 yaşındaki Merih için girişimlerini sürdürüyor. Menajer Brendan Rodgers, Merih'in iyi bir futbolcu olduğunu kaydederken, "Bu transfer döneminde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve çalışacağız. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz. Sezonun bu aşamasında söylentiler var. Merih yetenekli bir oyuncu. Eklenecek bir şey yok" demişti.

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