Juventus'tan Merih'i kiralamak isteyen Milan'a yanıt geldi!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a giden ve kısa sürede kendini ön plana çıkarmayı başaran Merih Demiral, her geçen takım arkadaşlarına ve içerideki ortama adapte oluyor...

Ancak 21 yaşındaki futbolcunun bu süreçteki kafasındaki tek soru işareti ise gelecekte başka bir takıma kiralanıp kiralanmayacağı oldu. Bu doğrultuda bir diğer İtalyan ekibi Milan, Merih için teklif yaptı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ancak milli futbolcuyu 45 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayı düşünmediğini söyleyen Torino ekibinin cevabı çok netti. Juventus Yönetimi, Kırmızı- Siyahlılar'a "Size Merih'i değil, Rugani'yi verelim" dedi.

RONALDO'YA YAKIN TAKİP

Kısa sürede takım arkadaşlarıyla kaynaşan Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'ya da kendini sevdirdi. Geçtiğimiz günlerde Tottenham ile ilk maçına çıkan 21 yaşındaki stoperi, İnstagram'da 176 milyon takipçisi bulunan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, takibe aldı.

Portekizli süperstarın bu hamlesi sonrası milli savunmacımızın takipçi sayısı da hızla yükselmeye başladı!