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Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu

İtalyan devi Juventus, resmi Instagram hesabından milli oyuncu Merih Demiral'ın fotoğrafını paylaşıp "Demir adam" notunu düştü. Bu paylaşım futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

12.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:20
Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu

'un Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'ı 2-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan , gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Yaptığı kritik müdahalelerle maça damga vuran Merih için Teknik Direktör Sarri 90 dakika sonunda, "Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü" dedi.

PAYLAŞIM 344 BİN BEĞENİ ALDI

Juventus resmi hesabı da milli oyuncumuzun fotoğrafını resmi hesabından paylaştı. "Demir adam" notuyla paylaşılan fotoğrafı 1 saatte 344 bin futbolsever beğendi. Juventuslu bazı oyuncuların da fotoğrafa yorum yaptığı görüldü.

İşte o paylaşım:


Haber Videosu

: Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
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