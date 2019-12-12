: Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu

12.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:20

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'ı 2-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Yaptığı kritik müdahalelerle maça damga vuran Merih için Teknik Direktör Sarri 90 dakika sonunda, "Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü" dedi.

PAYLAŞIM 344 BİN BEĞENİ ALDI

Juventus resmi hesabı da milli oyuncumuzun fotoğrafını resmi Instagram hesabından paylaştı. "Demir adam" notuyla paylaşılan fotoğrafı 1 saatte 344 bin futbolsever beğendi. Juventuslu bazı oyuncuların da fotoğrafa yorum yaptığı görüldü.

İşte o paylaşım:

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