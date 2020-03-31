Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi Tüm dünyada büyük kayıplara neden olan koronavirüs salgını sonrası İtalya'nın Juventus kulübü futbolcu maaşlarında kesintiye giderken, milli futbolcu Merih Demiral'ın maaşı 1.8 milyon eurodan 1.2 milyon euroya, Cristiano Ronaldo'nun maaşı da 31 milyon eurodan 21 milyon euroya düştü.

İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs, kulüpleri de ciddi anlamda etkiledi. Yaptırıma giden ilk kulüplerden biri de Juventus oldu. Sky Sport Italia'nın duyurduğu habere göre; futbolcuların yıllık maaşları ve yapılacak ekstra kesintiler açıkladı. MERİH 1.2 MİLYON EURO KAZANACAK Buna göre Ronaldo'nun 31 milyon euroluk yıllık ücretinin 10 milyon euroluk kısmını bırakacak. Milli futbolcumuz Merih Demiral'in 1.8 milyon euro olacak senelik kazancı 1.2 milyon euroya düşecek. Yine futbolculardan Higuain'in 7.5 milyon euroluk maaşı 5 milyona gerileyecek. Kaynak: Hürriyet