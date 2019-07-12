Juventus'ta Merih Demiral dikkat çekiyor
Juventus'un 18 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral, sezonun ilk idmanında dikkat çeken isim oldu.
İtalya'nın dev kulübü Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, sezonun açılış antrenmanında en çok dikkat çeken isim oldu. Juve'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan çalışmada Merih tam not aldı.
Sporx'te yer alan habere göre; 21 yaşındaki stoperin idman boyunca etkili ve hazır olduğu kaydedildi. Antrenman maçında Juve efsanesi Giorgio Chiellini ile yan yana oynayan genç savunmacı, ayrıca bir diğer efsane Gianluigi Buffon'la da aynı takımda yer aldı.
Teknik direktör Sarri'nin sık sık Merih'i tebrik ettiği ve 'bravo' diye seslendiği aktarıldı. Ayrıca takım içerisinde yer alan Türk asıllı yıldız Emre Can'la hep birlikte olduğu belirtilen Merih Demiral'ın adaptasyon sorunu yaşamadığı vurgulandı.
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2 sene sonra 120 milyon avro. Çok yetenekli. Pozisyon takibi biraz zayıf, maç içinde bazen dalıyor ama, çalıştıkça çözülür. Çabuk halleder. Gelişime çok açık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gurur duymak lazim. Lütfen göz yapmayiniz. Allâh seni korusun canim benim basarilar dilerimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çocuğun duruşunda asalet var , bence başarılı olacak , istediği her alanda başarılı olabilir , duruş önemli içinin dışa yansıması , karakterli biri ve mutlaka güzel şeyler duyacagız hakkındaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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HELAL SANA YA VALLAHA HELAL OLSUN ALLAH SAKATLIK VERMESİN SEZON BOYUNCA BAŞARILI OLURSUN İNŞALLAHCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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2 sene içinde türkiyeye döner. . .Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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başarılı olacak . .Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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İnşallah ilk 11''in değişmezi olup bizi gururlandırırsın kardeşim!Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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helal olsun Rabbim yolunu açık etsinCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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YOLUN AÇIK OLSUN BAŞARILAR. . .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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