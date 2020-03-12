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Juventus, İtalya, Spor

Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Juventus Kulübü, defans oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:18
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Juventus, savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Juventus, hükümetin belirlediği karantina kurallarına uyulduğunu ve Rugani'nin yakın çevresinin de denetime alındığını ifade etti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 827'YE YÜKSELDİ

İtalya'da koronavirüs nedeniyle karantina uygulanmaya başlanmasının ardından ölü ve hasta sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi. Yetkililer ayrıca bugün açıkladıkları verilerde 2313 yeni vaka görüldüğünü de duyurdu. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 12462'ye yükseldi. Vakaların 1045'i tedavi edilirken 1028 vakanın durumu ise kritik olarak açıklandı.

Daniele Rugani
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Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Haberin Videosu:

Merih Demiral'in takım arkadaşı Rugani koronavirüse yakalandı

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