Juventus, Şampiyonluğunu İlan Etti

Serie A'nın 33. haftasında sahasında Fiorentina'yı konuk eden Juventus, rakibini 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Juventus'a şampiyonluğu getiren goller, 37. dakikada Alex Sandro ve 53. dakikada kendi kalesine Pazella'dan geldi.

ÜST ÜSTE 8. ŞAMPİYONLUK!

Juventus, böylece üst üste 8. şampiyonluğunu kazandı. İtalyan ekibi, bu şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun süren şampiyonluk serisinin de rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor, üst üste 7 şampiyonluk ile Olimpik Lyon'a aitti.