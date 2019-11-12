Juventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yok

12.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:03

Juventus'un Milan'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 55. dakikada oyundan alınan Ronaldo, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitmiş ve maç bitmeden de stadı terk etmişti. Portekizli yıldızın, Juventus Teknik Direktörü Sarri'ye küfür ettiği bile iddia edilmişti. Bu iddiaların doğru olup olmadığı net olarak bilinmezken Ronaldo'nun takım arkadaşlarından özür dileyeceği ve Juventus'un da yıldız isme bir ceza vermeyeceği öğrenildi.

Ronaldo'nun oyundan çıkarken, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'ye küfür ettiği iddia edilnmişti.

"TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEYECEK"

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Portekizli yıldıza kulüp tarafından bir ceza verilmeyecek. Öte yandan dünya yıldızı futbolcunun, takım arkadaşlarından özür dileyeceği kaydedildi.

Juventus'un İtalyan teknik direktörü Sarri, maçtan sonra Ronaldo ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sakatlığı vardı ve fedakarlık yapıp sahaya çıktı. 55 dakika iyi iş çıkardı ve sahada onu durgun gördüm ve oyundan aldım. Onun bu hareketi hoşuma gitti. Bir futbolcu oyundan çıkarken buna içerlemiyorsa sıkıntı var demektir"