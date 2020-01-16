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Juventus, sakatlanan Merih Demiral'ın yerine transfer yapmayacak

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, çapraz bağları kopan milli oyuncumuz Merih Demiral'ın yerine transfer yapmayacaklarını açıkladı. Paratici, "Merih sezonu kapatsa da yeni bir stoper transfer etmeyi düşünmüyoruz. Sahip olduğumuz oyuncular zaten çok iyi." dedi.

16.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:42

'ta çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Milli futbolcu yerine yeni transfer yapılacağı iddialarına cevap geldi.

"STOPER TRANSFER ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Fabio Paratici, RAI Sport'a yaptığı açıklamada Merih yerine futbolcu düşünmediklerini belirtti. Paratici, "Merih sezonu kapatsa da yeni bir stoper transfer etmeyi düşünmüyoruz. Sahip olduğumuz oyuncular zaten çok iyi. Chiellini geri dönecek, ondan da faydalanacağız. Yeni birisine gerek yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Juventus, sakatlanan Merih Demiral'ın yerine transfer yapmayacak
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