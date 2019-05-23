Juventus, Merih Demiral'ı Transfer Etmek İstiyor!

Ocak ayında Sassuolo'nun satın alma opsiyonuyla Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Merih Demiral, Juventus'a transfer olmak üzere. İtalyan basını, Sassuolo'nun 7 milyon euro bedelle bonservisini aldığı milli futbolcu için Juventus'un da özel bir anlaşmayla satın alma hakkı olduğunu iddia etti.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İtalyan devinin Merih için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından takip eden Juventus yetkililerinin Merih Demiral için olumlu rapor verdiği ve önümüzdeki günlerde iki kulüp yönetiminin bu transfer için biraraya geleceği kaydedildi.

BARZGALİ'NİN YERİNİ DOLDURACAK

Siyah beyazlılar, futbolu bırakan Barzagli'nin boşluğunu Merih ile doldurmayı planlıyor.

(TRT Spor)