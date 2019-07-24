Juventus lisansını kaybeden FIFA'dan açıklama geldi

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Juventus, FIFA 20'de olacak mı? Hatırlarsanız dün Konami bir açıklama yapmış ve Bayern Münih ile Juventus takımları ile özel bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu. Üstelik bu anlaşmaya göre Juventus lisansının alındığı ve sadece eFootball PES 2020'de kullanılabileceği belirtilmişti. İşte bu duyuru sonrasında beklenen FIFA 20 açıklaması da EA Sports'tan geldi.

JUVENTUS, FIFA 20'DE OLACAK MI?

EA Sports yaptığı açıklama ile yıllardır birlikte çalıştıkları Juventus takımının lisansını 30 Haziran itibari ile kaybettiklerini belirtti. Yani FIFA 20'de Juventus takımı, stadı ve tbi ki forma gibi diğer lisanslı ürünler kullanılamayacak. Peki EA Sports bu durumda ne yapacak?

JUVENTUS'UN OYUNDAKİ ADI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre Juventus takımı FIFA 20'de Piemonte Calcio olarak yer alacak. Tabi ki forma, stad gibi lisanslı ürünler de tıpkı takım isminde olduğu gibi değişiklik gösterecek. Kısacası Konami'nin lisansı olmayan takımlar için yapmış olduğu uygulamanın bir benzerini bu sefer de EA Sports yapacak. Piemonte ismi Juventus'un yer aldığı Piedmont bölgesinden geliyor.

PES 2020 için aynı zamanda Bayern Munih dışında Manchester United ve Arsenal anlaşmaları da duyurulmuştu. Fakat bu anlaşmalar Juventus gibi özel bir konumlandırmaya sahip değil. Yani her iki oyunda da bu sayılan takımlar lisanslı olarak yer alacak da diyebiliriz.