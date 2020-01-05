Juventus, Leicester'ın Merih Demiral teklifini reddetti
Juventus, Çağlar Söyüncü'nün takımı Premier Lig ekibi Leicester City'nin Merih Demiral için yaptığı 30 milyon Euro'luk bir teklifi reddetti.
İtalya Ligi Serie A'da son şampiyon Juventus'taki gururumuz Merih Demiral için Çağlar Söyüncü'nün takımı Premier Lig ekibi Leicester City devreye girmişti.
Sky Sports İtalia'nın haberine göre İngiliz ekibi, A Milli Takımımız'ın da formasını giyen Merih için 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Juve'nin bu teklifi reddettiği bildirildi.
Siyah-beyazlıların Sportif Direktörü Fabio Paratici de, "Merih isteyen kulüp çok ama düşüncemiz belli. O satılık değil" diye konuştu.