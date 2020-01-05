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Juventus, Leicester'ın Merih Demiral teklifini reddetti

Juventus, Çağlar Söyüncü'nün takımı Premier Lig ekibi Leicester City'nin Merih Demiral için yaptığı 30 milyon Euro'luk bir teklifi reddetti.

05.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:52

İtalya Ligi Serie A'da son şampiyon 'taki gururumuz için Çağlar Söyüncü'nün takımı Premier Lig ekibi Leicester City devreye girmişti.

Sky Sports İtalia'nın haberine göre İngiliz ekibi, A Milli Takımımız'ın da formasını giyen Merih için 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Juve'nin bu teklifi reddettiği bildirildi.

Siyah-beyazlıların Sportif Direktörü Fabio Paratici de, "Merih isteyen kulüp çok ama düşüncemiz belli. O satılık değil" diye konuştu.


Haber Videosu

: Juventus, Leicester'ın Merih Demiral teklifini reddetti
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