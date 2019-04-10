Juventus Forması Giyen Emre Can: Irkçı Aptallar Toplumdan Dışlanmalı

Cagliari taraftarlarının Juventus'un yıldızı Moise Kean'e yaptığı tezahüratlarla yeniden gündeme gelen futboldaki ırkçılık sorunuyla ilgili olarak Kean ile aynı takımda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. DAZN ve Goal.com'a konuşan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, ırkçılık yapanları aptal olarak niteledi.

"HEPİMİZ İNSANOĞLUYUZ"

Irkçılığın dünyanın her yerinde karşılaşılan bir problem olduğunun altını çizen Emre, "Bu, çok acı ve üzücü bir durum. Neye benzediğiniz, nereden geldiğiniz, hangi dine inandığınız ya da ten renginizin bir önemi yok. Hepimiz insanoğluyuz. Buna saygı duymayan herkes aptaldır ve hem toplumdan hem de futbol stadyumlarından dışlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"YENİ MACERAYA BAŞLAMAK İSTEDİM"

Geçtiğimiz yaz Liverpool'dan ayrıldığında teknik direktör Jurgen Klopp'un büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden yıldız isim, "Yeni bir maceraya başlamak istediğimi söyledim ve Klopp da bunu anladı. Bunun kendisine ya da kulübe karşı alınmış bir karar olmadığını o da biliyordu." şeklinde konuştu.

"RONALDO ÇOK DOSTANE BİRİ"

Takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kendilerine yaptığı katkının devasa boyutlarda olduğunu söyleyen başarılı ön libero, Portekizli süperstarla ilgili olarak "Herkes onun ne kadar büyük bir futbolcu olduğundan bahsediyor ama benim için önce kişilik gelir. Ronaldo, çok dostane ve ayakları yere basan biri." yorumunu yaptı.

(Fanatik)