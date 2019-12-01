Juventus evinde Sassuolo'yu yenemedi

01.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:45

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı. Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Federico de La Penna yönetti. Karşılaşmanın 20. dakikasında ev sahibi ekip, Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçerken, konuk takımdan bu gole yanıt çok gecikmedi. 23'üncü dakikada Sassuolo, Jeremie Boga ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada konuk Sassuolo, Francesco Caputo ile 2-1 öne geçti.

MERT 72'DE OYUNA GİRDİ

Juventus, 68. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda galibiyet için yüklenen ev sahibi ekip, aradığı golü bulamayınca maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Juventus puanını 36'ya, Sassuolo ise 14'e çıkardı. Juventus'un şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Inter, konuk edeceği SPAL'ı yenmesi durumunda ligde liderliğe yükselecek. Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda bulunmasına rağmen karşılaşmada görev almadı. Mert Müldür ise 72. dakikada oyuna girdi.

Kaynak: AA