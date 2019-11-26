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Juventus efsanesi Paolo Montero'dan Merih'e övgü dolu sözler

Juventus'un efsane ismi Paolo Montero, "Merih'i yakından takip ediyorum. Onu hem Sassuolo hem de Juventus'ta izledim. Merih'i harika bir gelecek bekliyor." dedi.

26.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:29
Juventus efsanesi Paolo Montero'dan Merih'e övgü dolu sözler

'un unutulmaz savunma oyuncularından Paolo Montero, Milli futbolcumuz hakkında konuştu. İtalyan ekibiyle 277 maça çıkan Uruguaylı eski futbolcu Paolo Montero, Juventus'un savunma hattı hakkında açıklamalarda bulundu.

"MERİH'İ HARİKA BİR GELECEK BEKLİYOR"

Montero, "Merih'i yakından takip ediyorum. Onu hem Sassuolo hem de Juventus'ta izledim. Merih'i harika bir gelecek bekliyor." sözlerini kullandı. Merih'in savunma hattındaki rakiplerinden biri olan de Ligt için de konuşan eski futbolcu, "De Ligt, birkaç yıl içinde dünyanın en iyi savunmacılardan birisi olacak. Bonucci ile birlikte oynaması onun için büyük bir şans." dedi.

Kaynak: Hürriyet


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