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Juventus, Dejan Kulusevski'yi 35+9 milyon euro karşılığında renklerine bağladı

Juventus, Parma'da kiralık olarak forma giyen 2000 doğumlu Dejan Kulusevski için Atalanta'ya 35 milyon Euro bonservis ödedi. İsveçli kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanırken, Kulusevski sezon sonuna kadar Parma'da forma giymeye devam edecek.

03.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:48

İtalya Serie A'nın devi , 'da forma giyen Dejan Kulusevski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki İsveçli futbolcu için 35 milyon Euro ve bonuslarla maksimum 9 milyon Euro olmak üzere anlaşmaya vardı.

SEZONU 'DA TAMAMLAYACAK

Bu sezon Parma'da kiralık forma giyen Kulusevski, Juventus ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalarken bu sezonu Parma'da tamamlayacak.

Bu sezon Parma ile ligde 17 maça çıkan Dejan Kulusevski, 4 gol atıp 7 asist yaptı.

25 Nisan 2000 doğumlu futbolcu İsveç Milli Takımı ile 18 Kasım 2019 tarihinde de ilk maçına çıktı.


Haber Videosu

: Juventus, Dejan Kulusevski'yi 35+9 milyon euro karşılığında renklerine bağladı
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