SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak - Spor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Juventus, Spor

Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak

İtalyan devi Juventus, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak.

16.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:00
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak

Juventus kulübünün sahibi Agnelli ailesinin Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliklerini yeni bir sözleşme ile 39 yaşına kadar uzatmak istediği iddia edildi. Tuttosport'un haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun hem Serie A'ya hem de Juventus'a yaptığı büyük katkının artarak devam etmesini isteyen Agnelli ailesinin sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Halihazırda siyah beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki Ronaldo'ya Juventus kulübünün 39 yaşına kadar sürecek bir kontrat önereceği ileri sürüldü.

YILLIK 31 MİLYON EURO KAZANIYOR

Serie A'da Juventus formasıyla sezona ara verilene kadar sadece Brescia maçını kaçıran Ronaldo, İtalyan devinden yıllık 31 milyon euro kazanıyor. Yeni sözleşme teklifinin ise bu miktardan daha yüksek olacağı ifade ediliyor.

(Sporx)

Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak

Haberin Videosu:

İtalyan devi Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Spor
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Spor
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi Spor
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Spor
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Spor
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var Spor
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni hastalar var
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Radamel Falcao Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 21:20:14. #1.14#