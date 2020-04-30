Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk aşkı Deniz Akalın için koronavirüs kalkanı oluşturdu. İtalyan işadamı, iki kızının annesi Deniz Akalın'ı Levanto bölgesinde bulunan ve denizin kıyısında herkesten uzakta olan aile yadigarı malikanesine yerleştirdi.

Juventus ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, uğruna eşinden boşandığı Türk aşkı Deniz Akalın'a Covid-19 kalkanı oluşturdu.

Deniz Akalın, kızları Livia Selin ve Vera Nil ile denizin kıyısındaki bu gözlerden uzak evde karantinada.

İKİ YARDIMCISI VE SAĞLIK EKİBİ VAR

Aralarında Fiat'ın da bulunduğu onlarca şirkete sahip olan ve 100 milyar dolarlık serveti bulunan İtalyan iş adamı, Türk sevgilisini iki kızıyla beraber Levanto bölgesindeki dillere destan villasında karantinaya aldı.

Deniz Akalın ile iki kızı, Agnelli Ailesi'ne ait İtalya'nın Liguria bölgesindeki tarihi evde herkesten izole günler geçiriyor. İtalyan basınına göre; deniz kıyısında ve herkesten uzaktaki evde Deniz Akalın ile iki kızı için yardımcı personelin yanı sıra bir de sağlık ekibi hazır bekliyor. Andrea Agnelli'nin eski eşi Emma Winter'dan olan iki çocuğu da Forte Dei Marmi'deki aile evlerinde karantinada.

Andrea Agnelli, tüm ailesini şehre uzak yerlerde karantinaya alırken kendisi ise işleri nedeniyle Torino'da kaldı.

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