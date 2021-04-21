Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin istifa edeceği iddiası
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Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin istifa edeceği iddiası

Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin istifa edeceği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin başkanlık görevinden istifa ettiği iddia edilmişti. Basında yer alan haberleri yalanlayan Juventus, Agnelli'nin istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde istifa depremi yaşanmaya devam ediyor.

ED WOODWARD GÖREVİ BIRAKMIŞTI

Kulüp başkanlarıyla ilgili çeşitli iddialar Avrupa basınında gündeme gelirken, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan kulüplerden Manchester United'da başkan Ed Woodward'ın görevi bırakmasının ardından Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin de istifa kararı aldığı ileri sürülmüştü.

İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Basında yer alan haberlerin ardından açıklamada buluna Andrea Agnelli, istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek başkanlık görevine devam ettiğini belirtti.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin istifa edeceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin başkanlık görevinden istifa ettiği iddia edilmişti.

Basında yer alan haberleri yalanlayan Juventus, Agnelli'nin istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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