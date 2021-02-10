Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti

10.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:44
Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu. Maç sonunda Juventus başkanı Angelli ve Inter teknik direktörü Conte arasında yaşananlar ise geceye damga vurdu.

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter'i karşı karşıya getiren maçta Antonio Conte ve Andrea Agnelli'nin diyalogları İtalyan basınında gündem oldu.

CONTE DE EL HAREKETİ ÇEKTİ

Inter teknik direktörü Conte ile Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin karşılaşma boyunca ikili diyalog yaşadığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Agnelli'nin maç sonunda Conte'ye "Kes sesini, pislik" dediği ortaya çıkarken İtalyan teknik adamın ise Agnelli'ye el hareketi çektiği anlar kameralara yansıdı.

Maç sonunda açıklama yapan Conte, "Sanırım maç boyunca 4. hakem yaşananları duydu. Bence daha kibar olmalılar, daha fazla sportmen olmalılar ve işini yapan insanlara saygı göstermeliler" diyerek yaşanan olaylara tepki gösterdi.

JUVENTUS'LA 5 KUPA KAZANDI

Daha önce Juventus'ta da görev yapan 51 yaşındaki Conte, siyah-beyazlılarla 3 Serie A şampiyonluğu ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Bülent Turan Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Özcan Deniz Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 08:43:59. #1.16#
title