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Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp başkan yardımcısı Pavel Nedved, milli futbolcu Merih Demiral'a övgü yağdırdı. Nedved, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" dedi.

08.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:56
Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü

Serie A takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu , adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti.

"TÜM TAKIMA GÖSTERDİ"

Nedved, yaptığı açıklamada Merih'in Juventus'ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi. Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor."

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü
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