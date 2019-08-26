Jürgen Klopp: Teknik direktörlüğe bir süre ara vereceğim

26.08.2019 16:53

Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp, Kicker'a açıklamalarda bulundu. Klopp, "Sözleşmemin bitiminde bir yıl ara vereceğim ve o sene kariyerimle ilgili bir karar alacağım. Enerjim hala yüksek ama bazı şeyleri az yapamam." dedi.

SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR

Deneyimli hoca Liverpool ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.