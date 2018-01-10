Junioshow Fuarı" Açıldı

Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) açıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında, 50 ülkeden bine yakın yabancı alıcı kente gelmeye başladı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın fuarcılık çalışmalarında önemli adımlar attığını söyledi.

BTSO ile geçen yıl 95 ülkeden 722 bin ziyaretçiyi fuarlarda ağırladıklarını belirten Ersözlü, "Bu yıl 15 ayrı fuar organizasyonuna imza atıyoruz. Yılın ilk fuarı Junioshow'u da ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuk hazır giyim modasını belirleyen fuarımız, yurt içinden ve yurt dışından önemli alıcıları ağırlıyor. BTSO'nun Ur-Ge ve Ticari Safari Projesi'nin yanı sıra TÜYAP yurt dışı ofislerinin de katkısıyla yabancı alıcıların geldiği fuarımızın karşılık bulacağına inanıyorum." dedi.

"Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminde büyük paya sahip"

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da fuarların şehirlere çok önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"Bursa'yı fuarlar şehri yapmak" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kuş, "Fuarcılıkla sektörler nitelikli büyüyüp, ihracata büyük katkı sağlıyor. Çalışmalarımızın meyvesini toplamaya devam ediyoruz. Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminde büyük bir paya sahip. Üç yıl önce başladığımız bu fuar kısa sürede büyük başarılara imza attı. Aynı zamanda alanında Türkiye'nin en büyük fuarı olan Junioshow, uluslararası bir kimlik de kazandı. Sektörümüz ABD'den Rusya'ya, İran'dan Güney Afrika'ya kadar açılarak, ürünlerini pazarlama imkanı yakalıyor ve dünyanın her yerinde markasını tanıtıyor." diye konuştu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da Junioshow Fuarı sayesinde Bursa'daki sektör temsilcilerinin yeni kreasyonlarını dünyaya tanıtma imkanı bulduğunu söyledi.

Sektörün büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Yıldız, bu fuarlarla sektörün rekabetçiliğinin daha da arttığını belirtti.

Konuşmaların ardından, 5 ayrı salondan oluşan 30 bin metrekare alanda yaklaşık 200 firmanın yeni kreasyonlarını sergilediği fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 13 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.