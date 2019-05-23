Jübilesi Beklenen Volkan Demirel'den Sürpriz Karar!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel, 2 yıl daha takımda kalmak istiyor. Tecrübeli oyuncu, futbolu bırakmadan önce sarı-lacivertlilerle bir şampiyonluk daha kazanmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından biri olan ve 17 yıldır kulüpte forma giyen Volkan Demirel'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, fiziksel ve mental olarak halen kendisini güçlü hissettiği öğrenildi. Son maçına çıkacağı iddia edilen oyuncu ise böyle düşünmüyor...
VOLKAN, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Şu anda 38 yaşında olan Demirel, en az 2 sene daha oynayabileceğini düşünüyor. 40 yaşına kadar sahalarda olacak kuvveti kendinde bulduğunu belirten tecrübeli kaleci, Fenerbahçe ile devam etmek istiyor.
Futbolu bırakmadan önce sarı-lacivertlilerle bir şampiyonluk daha kazanıp, 4. yıldızı kulübe armağan etmek isteyen deneyimli yıldız, yeni sözleşmeye sıcak bakıyor. Mukavele konusunda özellikle maddi konulara hiç takılmayan Volkan, hem performans olarak hem de liderlik anlamında takımına hâlâ katkı verebileceğini düşünüyor.
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VOLKAN NEDEN BIRAKSIN FUTBOLU . OTURDUĞU YERDEN MİLYONLARI GÖTÜRÜYOR . BULMUŞ İNEĞİ SAĞIYORDA SAĞIYOR . AKILLI ADAM .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Emre ile beraber biri keser biri alır Bunları külübe getirenin aklına şaşarım Ali Koç ken işyerinde böyle işe yaramayan her tarafdan nefretle anılan insanları getiririmi ?Oldu oldu bari külübün isminizde değiştirsin Çirkef futbolcular külübü olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Volkan denen karakteri bozuk. Jubile olmadan su bizim isi halledelim hadi. Gel bizi arabadan al. Bakalim kim kimi aliyor. Siyah sakal birakan herkesde bir delikanlilik basliyor heraldeCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Volkan bey siz Fenerbahçe için çok önemli bir sporcusunuz. Lütfen gitmeyiniz, daha çok başarılara imza atarsınız, sonunda Ali KOÇ''A PERSONAL TRAINER OLURSUNUZ, TABİİ ALİ BEY KAFAYI YEMEZSE. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sezon başından itibaren kalede olsa Harundan daha iyi performans sergilerdi. Harun yerine kalede olduğu maçlarda daha iyiydi. Sezon başında harunu Beşiktaşa kitlemeye çalışıyordu Bursa başkanı kaleyi Okanı koymak için bizim salaklar hemen atıldı. Bonservis maaş derken gitti 5 milyon avro volkandan da daha kötü performans sergiledi adamın yaşıda 29 genç olsa neysede. Koy kaleye Volkanı yedek olarakda Berke. Berkeyi oynatmıyacaksan neden alıp başını yaktın çocuğun o zaman.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır