Jübilesi Beklenen Volkan Demirel'den Sürpriz Karar!

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcularından biri olan ve 17 yıldır kulüpte forma giyen Volkan Demirel'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, fiziksel ve mental olarak halen kendisini güçlü hissettiği öğrenildi. Son maçına çıkacağı iddia edilen oyuncu ise böyle düşünmüyor...

VOLKAN, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Şu anda 38 yaşında olan Demirel, en az 2 sene daha oynayabileceğini düşünüyor. 40 yaşına kadar sahalarda olacak kuvveti kendinde bulduğunu belirten tecrübeli kaleci, Fenerbahçe ile devam etmek istiyor.

Futbolu bırakmadan önce sarı-lacivertlilerle bir şampiyonluk daha kazanıp, 4. yıldızı kulübe armağan etmek isteyen deneyimli yıldız, yeni sözleşmeye sıcak bakıyor. Mukavele konusunda özellikle maddi konulara hiç takılmayan Volkan, hem performans olarak hem de liderlik anlamında takımına hâlâ katkı verebileceğini düşünüyor.