Josef de Souza'dan Beşiktaş iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'den Al Ahli'ye tam 12 milyon Euro bonservis bedeliyle geçtiğimiz sezon transfer olan Josef De Souza, Türk basınında yer alan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Josef de Souza, hakkında çıkan Beşiktaş'ın menajeriyle görüştüğü haberlerini yalanladı.

30 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddia edilmişti. Eski Fenerbahçeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol kaydedip, 3 de asist yapmıştı.