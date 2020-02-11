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Jose Mourinho saçlarını kazıttı: Değişiklik yapmak istedim

Saçlarını kazıtmasıyla yine dikkatleri üzerine çeken Jose Mourinho, bunun sebebini verdiği röportajda anlattı. Mourinho, ufak bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu için saçlarını kazıttığını söyledi.

11.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:55
Jose Mourinho saçlarını kazıttı: Değişiklik yapmak istedim

menajeri , saçında yaptığı radikal değişiklik ile ilgili açıklamada bulundu.

SkySport'a yaptığı açıklamada Mourinho saçına yaptığı ve dikkat çekici değişiklik nedenini "Berberde uyuya kalmışım" sözleriyle şakayla karşılasa da bu değişikliğin nedeninin ne olduğuna dair sorulan soruya, "Bazen kafama soğuk havanın değmesini severim. Ayrıca hayatımda ufak bir değişiklik yaşamak istedim" sözlerini kullandı.

"ZOR BİR DÖNEM OLDU"

Mourinho ayrıca Tottenham'daki görev süresinde yaşadıkları ile ilgili sorulan soruya ise "Uzun süredir kaptan Hugo Lloris sakat. Sonra belirli aralıklarla sakat vermeye başladık. Sonra bir daha, sonra bir daha... Buna rağmen takım olarak son haftalarda belirli bir zihniyet içerisinde oynuyoruz. Bu sezon futbolcular için zor bir dönem oldu. Takımın mücadelesi iyi. Son ve Lucas gibi futbolcular sahada her şeyini verebiliyor. Bu beni çok daha fazla gururlandırıyor." sözlerini sarf etti.


Haber Videosu

: Jose Mourinho saçlarını kazıttı: Değişiklik yapmak istedim
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HABER YORUMLARI (5)

  • ADINIZI YAZINTV8 YAYIN KOORDİNATÖRÜ AZİZ:
    Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınAli koç ve Ersun yanal, TV8 Sahibi Acun ile buluşarak Survivor''da yarışmak istediklerini açıkladı. Ersun yanal 4 yıldır 4 yıldızı bekliyoruz artık sıkıldım dedi. Ali Koç fatih terim ile rekabete girilmez dedi
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  • WESLEY SNEİJDER:
    Fatih Terim''in yakın dostu. Moriunho''ya Ersun yanal kim diye sorsak ? Fatih terim''in yardımcısı mı der.
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