Haberler » Spor » Jose Mourinho, Ozan Tufan'a kancayı taktı - Spor

Jose Mourinho, Ozan Tufan'a kancayı taktı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, İngiliz kulüplerinin dikkatin çekmeye devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, Sunderland ve Everton derbi maça gözlemcilerini gönderecek.

20.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:33
Jose Mourinho, Ozan Tufan'a kancayı taktı

'nin orta sahadaki kilit isimlerinden 'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça gözlemcilerini göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.???

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yanal yönetiminde 1.5 saat çalyan futbolcular idman sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yaptılar.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler