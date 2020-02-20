Jose Mourinho, Ozan Tufan'a kancayı taktı

20.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:33

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça gözlemcilerini göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.???

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yanal yönetiminde 1.5 saat çalyan futbolcular idman sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yaptılar.