Haberler » Spor » Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Spor

Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

Tottenham, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Roma forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'e kancayı taktı.

06.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:00
Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

menajeri , 'i yaz transfer döneminde kadroya katmanın planlarını yapıyor. Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle 'da bu yıl fazla forma şansı bulamasa da Portekizli menajeri etkilemeyi başardı.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için hamlelere başlayan Tottenham Hotspur'un önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in transferini resmileştirmesi bekleniyor. Cengiz Ünder bu sezon Roma ile çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel değeri ise 35 milyon euro.

(Skorer)


Haber Videosu

: Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • BİN ALİ İN ALİ SİMSEK:
    cengiz under olmazsa bizde bir Mustafa cengiz var transfer edinde bizde kurtulal, ha cengiz under ha Mustafa cengiz ikisindede cengiz var
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler