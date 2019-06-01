Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Benfica, Atletico Madrid gibi takımların formasını giyen Jose Antonio Reyes, bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata veda etti.

"HUZUR İÇİNDE YATSIN"

Sevilla'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadeleri yer aldı.

Reyes'in hem Real Madrid'den hem de İspanya Milli Takım'ından arkadaşı olan Sergio Ramos da gelen ölüm haberi üzerine yıkıldı. İspanyol yıldız Reyes için, "Paramparçayım. Söylenecek söz yok. Seni hep hatırlayacağım dostum. Huzur içinde yat kardeşim" paylaşımı yaptı.

FUTBOL DÜNYASINI YASA BOĞDU

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) yanı sıra forma giydiği takımlardan Arsenal ile Atletico Madrid, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

UEFA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "UEFA'daki herkes şokta ve büyük üzüntü içinde. 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Reyes, futbol dünyası tarafından çok özlenecek. Bu zor dönemde ailesi ve arkadaşlarının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

ARSENAL, EFSANE İSMİ UNUTMADI

Reyes'in 2003-04 sezonunda namağlup Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal, sosyal medya hesabından, "Arsenal'daki herkes eski futbolcumuz Reyes'in trafik kazasında ölmesinin ardından yıkılmış durumda. Huzur içinde uyu Jose." paylaşımını yaptı.

Kariyerinde 2010 ve 2012 yıllarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Atletico Madrid Kulübünün açıklamasında, "Atletico Madrid yasta. Eski futbolcumuz Reyes hayatını kaybetti. Daima kalbimizde olacaksın. Huzur içinde yat." denildi.

Chelsea, Liverpool, Milan, Manchester City, Barcelona, Bayern Münih'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kulübün yanı sıra futbolcular da üzüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Kariyerinde Arsenal ve Real Madrid ile lig şampiyonluğu yaşayan Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere kupada 5 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu unvanını elinde bulunduruyordu.

TÜRK TAKIMLARINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Galatasaray, Fenerbahçe ve futbolcusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Aytemiz Alanyaspor sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamasında, "Jose Antonio Reyes'in ölümünü büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray ailesi olarak futbolcunun ailesine, yakınlarına ve Sevilla kulübüne başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise, "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz zor zamanlarda, Jose Antonio Reyes'in ailesi, arkadaşları ve Extremadura UD ile beraber." paylaşımında bulundu.

Futbolcusu Josef Sural'ı 29 Nisan'da trafik kazası sonucu kaybeden Alanyaspor Kulübü de Twitter hesabından üzüntüsünü paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jose Antonio Reyes'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Huzur içinde uyu Reyes." denildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Reyes kariyeri boyunca 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga Kupası ve 5 kez UEFA Avrupa Ligi Kupasını kazanmıştı.