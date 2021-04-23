Jorge Garbajosa, Kapalı Lig Modeli'nin tehlikesi konusunda uyarıda bulundu
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Jorge Garbajosa, Kapalı Lig Modeli'nin tehlikesi konusunda uyarıda bulundu

Jorge Garbajosa, Kapalı Lig Modeli'nin tehlikesi konusunda uyarıda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa, futbolun önderi Süper Lig modeli ile diğer kapalı liglerin getirdiği potansiyel tehlikeler konusunda uyarılar yaptı.

İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa, futbolun önderi Süper Lig modeli ile diğer kapalı liglerin getirdiği potansiyel tehlikeler konusunda uyarılar yaptı.

İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa, Trinidad Alfonso Vakfı'nda bir törende konuştu ve futbolun önderi Süper Lig modeli ile diğer kapalı liglerin getirdiği potansiyel tehlikeler konusunda uyarıda bulundu. Garbajosa, "Fikrimi tekrar edebilirim, 5 yıldır başkanlık yapıyorum ve bu organizasyonların oluşturduğu potansiyel veya gerçek tehlikeler konusunda da aynı şeyi düşünüyorum. Geçen gün kişisel gazete koleksiyonumu kontrol ettim, bu konuda şu ana kadar bu 5 yıl içinde söylediklerim, şimdi futboldakilerin söylediklerini temsil ediyor benim için. Futbol Federasyonu, La Liga ve başkanlarıyla olağanüstü bir ilişkimiz var. Bu sürekli bir ilişki ve La Liga ile defalarca bu ihtimal hakkında konuştuk çünkü basketbolda bu sistemin neden olduğu zararın farkındalar" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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