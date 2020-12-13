Jimnastikçi Bora Tarhan kimdir? Milli sporcu Bora Tarhan kaç yaşında, nereli? Bora Tarhan madalyaları, başarıları!

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak altın, Ferhat Arıcan altın ve bronz, Mert Efe Kılıçer gümüş ve bronz, Bora Tarhan iki madalya kazandı. Başarılarıyla gündeme gelen genç sporcu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

JİMNASTİKÇİ BORA TARHAN KİMDİR?

Bora Tarhan Boluludur. 7 Mart 2002 doğumlu genç sporcu 18 yaşında.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde bireysel alet finalleri müsabakalarıyla devam ediyor. Milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde Avrupa şampiyonu olmak için yarıştı.

Türkiye adına yer, halka ve atlama masasında performans sergileyen milli sporcu Bora Tarhan, halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

MİLLİ SPORCU BORA TARHAN BAŞARILARI

Türk cimnastikçi, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.

Halkada altın madalyayı Ukrayna'dan Illia Kovtun 13 bin 266 puanla, gümüş madalyayı da aynı ülkeden Volodymyr Kostiuk 13 bin 166 puanla kazandı.

Atlama masasında da Romanya'dan Gabriel Burtanete, 14 bin 283 puanla şampiyon olup altın madalya alırken, Ukraynalı sporcu Kovtun, 14 bin 033 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Devam eden yarışlarda Tarhan, barfiks aletinde, milli sporcu Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıkacak.