Jimmy Durmaz'dan alkış alan hareket!

Jimmy Durmaz, kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkına tepki olarak EURO 2020 Elemelerinde Milli Takım'dan kazanacağı primleri kadın milli takımına verme kararı aldı.

"HER YERDE EŞİTLİK ÖNEMLİ"

Durmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her yerde eşitlik önemli, futbolda da bu böyle" şeklinde konuştu. İsveç Kadın Milli Takımı futbolcusu Caroline Seger ise, "Böyle bir şeye ihtiyaç olması büyük ayıp ancak Jimmy Durmaz çok güzel bir harekete imza attı." dedi.

(Fanatik)