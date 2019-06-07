Jimmy Durmaz'dan alkış alan hareket!
Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen ve bir dönem Gençlerbirliği'nde de top koşturan Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımından aldığı primleri, İsveç Kadın Futbol Takımına vereceğini açıkladı.
Jimmy Durmaz, kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkına tepki olarak EURO 2020 Elemelerinde Milli Takım'dan kazanacağı primleri kadın milli takımına verme kararı aldı.
"HER YERDE EŞİTLİK ÖNEMLİ"
Durmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her yerde eşitlik önemli, futbolda da bu böyle" şeklinde konuştu. İsveç Kadın Milli Takımı futbolcusu Caroline Seger ise, "Böyle bir şeye ihtiyaç olması büyük ayıp ancak Jimmy Durmaz çok güzel bir harekete imza attı." dedi.
(Fanatik)
YORUMLAR (1)
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Futbolu bırakınca o paraları çok arayacanCevap Yaz Yayından Kaldır