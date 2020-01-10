Haberler » Spor » Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı - Spor

Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında Jeremain Lens, bir pozisyon sırasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

10.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:10
Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı

'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. 64. dakikada bir pozisyon sırasında depara kalkan deneyimli oyuncu, bir anda kendisini saha dışına attı. Adalesinin attığı düşünülen Lens'in son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

FEYENOORD İSTİYORDU

Bilindiği üzere Lens'i Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord istiyordu. Beşiktaş'ta dün de Adem Ljajic idman sırasında sakatlık yaşamıştı.


Haber Videosu

: Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler