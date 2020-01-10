: Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı

10.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:10

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. 64. dakikada bir pozisyon sırasında depara kalkan deneyimli oyuncu, bir anda kendisini saha dışına attı. Adalesinin attığı düşünülen Lens'in son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

FEYENOORD İSTİYORDU

Bilindiği üzere Lens'i Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord istiyordu. Beşiktaş'ta dün de Adem Ljajic idman sırasında sakatlık yaşamıştı.

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