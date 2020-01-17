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Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim

Celta Vigo'nun kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, transfer döneminde Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu fakat İspanya'da oynamayı tercih ettiğini söyledi.

17.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:16

'ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği 'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, 'ya transfer olmuştu. Yeni takımda basına tanıtılan Murillo, yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı. 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kendisine karşı bir ilgisinin olduğunu da açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Murillo, La Liga'ya dönmenin kendisi için iyi bir şey ve Celta Vigo'ya gelmenin de güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi. Celta Vigo, Murillo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Kolombiyalı futbolcu kariyerinde daha önce Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia ve Barcelona formaları da giymişti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim
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