Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim
Celta Vigo'nun kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, transfer döneminde Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu fakat İspanya'da oynamayı tercih ettiğini söyledi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği Sampdoria'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Yeni takımda basına tanıtılan Murillo, yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı. 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kendisine karşı bir ilgisinin olduğunu da açıkladı.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Murillo, La Liga'ya dönmenin kendisi için iyi bir şey ve Celta Vigo'ya gelmenin de güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi. Celta Vigo, Murillo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Kolombiyalı futbolcu kariyerinde daha önce Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia ve Barcelona formaları da giymişti.
Haber Videosu: Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Akıllı adam 6s yerine İspanya nın üçüncü sınıf takımına gitmiş. Şimdi derler ki bu kim iyiki almadık. . )))))Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
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Bu yorumunu yazmanla hangi takımı tuttuğun belli oluyor beyin yok3 2 Yayından Kaldır
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mal yine mallığını gösteriyorsun şike bahçe7 3 Yayından Kaldır