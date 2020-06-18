İzmit'te ekili alanları dolu ve sağanak vurdu
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İzmit'te ekili alanları dolu ve sağanak vurdu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sağanakla birlikte etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

İzmit'te ekili alanları dolu ve sağanak vurdu
18.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:18

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde,  sağanakla birlikte etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler yaklaşık 50 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü belirtti.

İzmit'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca fındık büyüklüğünde yağan dolu, İzmit kent merkezine bağlı Kozluca ve Balören  mahallelerinde ekili alanlara zarar verdi. Yaklaşık 50 dönümlük mısır ve arpa arazilerinin neredeyse tamamının zarar gördüğünü söyleyen çiftçiler, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.

'FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ'Balören Mahallesi'nde arpa ekili arazisinin zarar gördüğünü belirten İbrahim Dayanıklı, "Dün akşam saatlerinde dolu yağışı başladı. Fındık büyüklüğündeydi, arazilerin büyük bir bölümüne hasar verdi. Allah'tan gelen her şeye razıyız" dedi.'ZARARIMIZ KARŞILANACAK MI BİLEMİYORUZ'

Ekili olan mısır tarlasının büyük zarar gördüğünü ifade eden Mehmet Demir ise "Yağış dün saat 17.00 gibi başladı ve yarım saat sürdü. Yaklaşık olarak yarım saat boyunca kesintisiz yağmaya devam etti. Allah'tan gelene amenna diyoruz. Zararımız karşılanacak mı bilemiyoruz. Arazilerimizin zararının incelenmesini bekliyoruz. Köyün neredeyse tamamında hasar var. Ortalama olarak 50 dönüme yakın ekili alan vardı, bunların tamamı zarar gördü" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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