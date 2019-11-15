İzlanda maçı sonrası İtalya'da gündem Merih Demiral!

15.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:42

Merih Demiral'ın dün akşam İzlanda karşısında çizgiden çıkardığı top İtalya'da da gündem oldu. İtalyan futbol sitesi Calcio Mercato satırlarında Merih'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Haberde, "2. kaleci gibi davranan Demiral, bitime 9 kala yaptığı müthiş bir kurtarışla Türkiye'yi EURO 2020'ye götürdü" denildi.

"MİLAN'IN YENİ DEFANS OYUNCUSU"

Haberin devamında Serie A devi Milan'ın Merih Demiral'ı çok istediği de belirtildi. Haberin sonuna eklenen bir taraftar tweetinde ise "Milan'ın Ocak'taki yeni defans oyuncusu" yazması dikkat çekti.

(Skorer)