İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!
EURO 2020 Elemelerinde İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Ay-yıldızlılarımız, İzlanda ile deplasmanda karşılaştığı yedinci maçında altıncı yenilgisini aldı.
A Milli Takımımız, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.
İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği maçta İzlanda'nın gollerini 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson atarken, Milli Takımımızın golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Dorukhan ayrıca, A Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.
TEK BERABERLİĞİMİZİ 1996'DA ALDIK
Ay-Yıldızlılar, İzlanda'daki galibiyet hasretine bu maçta da son veremedi. Türkiye Milli Takımı, tarihinde İzlanda deplasmanında çıktığı yedinci maçta altıncı yenilgisini aldı. Birinde ise berabere kaldı. Bilindiği üzere Türkiye, İzlanda'ya karşı resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde aldı.
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Izlandada firçayi yedikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burak Yılmaz ilk Fransa maçında zaten bitikti.Neden bu adam niye oynar ? Takıma bir gram faydası yok .Çalhanoğlu zaten Milli takım için hep uğursuzluk getiriyor ,onunla Milli takım kaç maç kazanmış?Neden bazı oyuncularda ısrar edilir.Birde her neticeyi bahaneyle güzel konuşurlar bu TRT ekibi anlamak mümkün değil.Bırakın insanları aldatmayı...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tek kelime ile Şenol Hocanın korkaklığı. Abdülkadir ve Yusuf yedek ama Burak ve Ozan takımda, olacağı buydu zatenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türk futbol gerçeği bu. Bir oyun iyi oynarlar, ikincisinde koşamazlar. Yediğiniz içtiğiniz haram olsun dümbükler. Hele şu Ozan nasıl milli oluyor???Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Footboll bu yenmek var yenilmekte daha iyi grup kizisti Ama cok basit goller yedik köse vuruslarindan demekki hafife almis bazi oyuncularCevap Yaz Yayından Kaldır