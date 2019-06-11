İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!

A Milli Takımımız, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği maçta İzlanda'nın gollerini 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson atarken, Milli Takımımızın golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Dorukhan ayrıca, A Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

TEK BERABERLİĞİMİZİ 1996'DA ALDIK

Ay-Yıldızlılar, İzlanda'daki galibiyet hasretine bu maçta da son veremedi. Türkiye Milli Takımı, tarihinde İzlanda deplasmanında çıktığı yedinci maçta altıncı yenilgisini aldı. Birinde ise berabere kaldı. Bilindiği üzere Türkiye, İzlanda'ya karşı resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde aldı.