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İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, Ünal Karaman ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

10.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:44
İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı

, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız vermeden başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Konyaspor'un Trabzonspor'dan ayrılan ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Konyaspor'da en ciddi aday Ünal Karaman olarak gözükürken tecrübeli teknik adamın alternatifinin ise Tolunay Kafkas olacağı kaydedildi.


Haber Videosu

: İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı
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