İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı
İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, Ünal Karaman ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız vermeden başladı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Konyaspor'un Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman ile görüşmeye başladığı belirtildi.
Konyaspor'da en ciddi aday Ünal Karaman olarak gözükürken tecrübeli teknik adamın alternatifinin ise Tolunay Kafkas olacağı kaydedildi.
Haber Videosu: İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı
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