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İttifak Holding, Konyaspor, Spor

İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor'da, koronavirüs salgını sonrası ailesinin yanında olmak isteyen devre arası transferi Robert Mak ile yollar ayrıldı.

30.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:41
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor, devre arasında kadrosuna kattığı Robert Mak ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

AİLESİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİ

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Robert Mak'ın koronavirüs salgını nedeniyle ailesi için endişelendiği ve onların yanında olmak istediğini yönetime bildirdiği kaydedildi. Yeşil-beyazlı kulüp de Mak'ın bu talebini kabul ederek sözleşmesini feshetti.

Verdiği katkılardan dolayı Robert Mak'a teşekkür eden Konyaspor, tecrübeli futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı

Haberin Videosu:

Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı

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