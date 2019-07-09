İtalyanlar yazdı! Eljif Elmas, Napoli'de

Fenerbahçeli Elif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğu ve Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gideceği iddia edildi.

İtalyan basınında Sport Mediaset'in haberine göre, Fenerbahçe ve Napoli kulüpleri genç oyuncu için 15 milyon euro + bonuslar olmak üzere anlaşma sağladı.

(Futbol Arena)