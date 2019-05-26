İtalyanlar Ljajic'in Beşiktaş'a Transferini Duyurdu
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Ljajic'in bonservisini almak için Torino'ya 6 milyon euro ödeme kararı aldığını belirtti.
Beşiktaş taraftarına beklediği haber geldi! İtalya basınından Gianluca Di Marzio, Kara Kartal'ın, Adem Ljajic'in bonservisini aldığını duyurdu!
Son dakika haberine göre Beşiktaş, geçen sezon kiraladığı Adem Ljajic için Torino'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 32 maçta forma giyen Ljajic, 9 gol atmıştı.
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