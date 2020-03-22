İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti İtalyan basını, Milan forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye transfer olacağını yazdı.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da futbol dururken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer haberleri gelmeye başladı. İtalyan basını, Çalhanoğlu hakkında flaş bir iddiada bulundu. İtalyanlar, Milli futbolcunun Milan'dan ayrılıp Napoli'ye gitme olasılığının çok yüksek olduğunu kaydetti.

MİLİK MİLAN'A, HAKAN NAPOLİ'YE

Sezon sonunda Milan ve Napoli arasında takas gerçekleşeceği ve Hakan'ın Napoli'ye Napoli'nin forveti Milik'in Milan'a gideceği belirtildi.