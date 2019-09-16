İtalyanlar Eljif'e hayran kaldı! Milan efsanesi Gattuso'ya benzettiler

16.09.2019 13:13

Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Eljif Elmas, gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Takımının cumartesi günü evinde Sampdoria'yı 2-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan ve 76 dakika sahada kalan Makedon oyuncu, performansıyla İtalya'da tam not aldı.

Seria A'da takımının ilk hafta Fiorentina ile oynadığı mücadelede son 19, ikinci hafta Juventus deplasmanında da son 17 dakika sahada kalan genç yıldız, cumartesi günü taraftarı önünde Napoli formasıyla ilk kez 11 oynama şansı yakaladı.

Performansı basında da geniş yer bulurken Gazzetta dello Sport, "Etkili ayaklara ve Gattuso'dan gelen karaktere sahip Makedon Elmas'ın kusursuz başlangıcının altını çizmeliyiz. 19 yaşında ve çok fazla gelişim gösterebilir ama zaten şu an rekabetçi durumda ve oldukça iyi bir kişiliğe sahip. Güzel bir transfer" ifadelerini kullandı.

İşte Eljif için İtalyan basınında yer ala haberler;

Corriere dello Sport: "Küçük Modric, zerafeti ile oyuna hakim oluyor. Bir star gibi dans ederken hemen bir canavara dönüşebiliyor. Sabit bir rolü yok çünkü hepsini yapabiliyor"

Il Mattino: "Allan'ın yerine oynadı ve Brezilyalı'yı aratmadı. Bir çılgın gibi koşuyor ve sahanın her alanına etki ediyor. Zarif ayaklara sahip"

Eljif Elmas da maçtan sonra Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Taraftarımızın önündeki ilk maçımızdan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi.

ÇİZME BASINI ÖVDÜ

Maçın 76. dakikasında yerini Insigne'ye bırakan Elmas'ın performansı için çizme basını, "Napoli, Elmas'a çoktan aşık olmuş. Makedon çocuk, genç ve yetenekli olmasına rağmen fazla tanınmıyor. Napoli için büyük sermaye kazandıracak bir oyuncu. Futbolcunun sahadaki olgunluğu ve sürekliliği takım adına büyük kazanç" yorumunu yaptı.