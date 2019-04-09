İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde

İtalya Serie A'da kötü bir sezon geçiren Fiorentina'nın teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin yerine Erol Bulut'u getirmesi bekleniyor.

Elazığspor ve Başakşehir'de antrenör olarak görev yapan Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden olmuştu. 26 Eyül 2017 itibariyle Yeni Malatyaspor'da birinci adam olarak göreve gelen genç teknik adam, burada kısa süre içinde sistemini oturttu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Fiorentina ciddi bir şekilde ilgileniyor. Mor Menekşeler'de Stefano Pioli'nin yerine Türk teknik direktörü Erol Bulut'un adı anılıyor. Fiorentina'da işler yolunda gitmezken, oynanan son yedi maçta galibiyet yüzü göremedi.

FATİH TERİM'İN ARDINDAN 19 YIL GEÇTİ

Galatasaray'da gösterdiği başarılar sonrası İtalya yolunu tutan teknik direktör Fatih Terim 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti. Aradan geçen 19 yıl aranın ardından İtalyan takımın başına yine bir Türk geçmesi gündemde.

"EN İYİ TAKTİSYEN" DENİLDİ

İtalyan ekibinde Erol Bulut sesleri yükselmeye başladı. Calciomercato'da yer alan habere göre Erol Bulut'un "iyi bir taktisyen" olduğu yazıldı. Süper Lig'de Malatyaspor'un 5. sırada yer aldığı belirtilirken, Türkiye Kupası'nda da yollarına devam etmesine de vurgu yapıldı.

KISA SÜREDE TEMASA GEÇMESİ BEKLENİYOR

2017 yılından itibaren Malatyaspor başındaki performansı takip edilen Erol Bulut için, Türk topraklarında yeni neslin en iyi koçu olarak kabul edildiği yazıldı. Mor Menekşeler'in yaz transfer döneminde Erol Bulut ile temasa geçmesi bekleniyor.