İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iyi bir sezon geçiren Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ile Fiorentina'nın ilgilendiği açıklandı.
İtalya Serie A'da kötü bir sezon geçiren Fiorentina'nın teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin yerine Erol Bulut'u getirmesi bekleniyor.
Elazığspor ve Başakşehir'de antrenör olarak görev yapan Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden olmuştu. 26 Eyül 2017 itibariyle Yeni Malatyaspor'da birinci adam olarak göreve gelen genç teknik adam, burada kısa süre içinde sistemini oturttu.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Fiorentina ciddi bir şekilde ilgileniyor. Mor Menekşeler'de Stefano Pioli'nin yerine Türk teknik direktörü Erol Bulut'un adı anılıyor. Fiorentina'da işler yolunda gitmezken, oynanan son yedi maçta galibiyet yüzü göremedi.
FATİH TERİM'İN ARDINDAN 19 YIL GEÇTİ
Galatasaray'da gösterdiği başarılar sonrası İtalya yolunu tutan teknik direktör Fatih Terim 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti. Aradan geçen 19 yıl aranın ardından İtalyan takımın başına yine bir Türk geçmesi gündemde.
"EN İYİ TAKTİSYEN" DENİLDİ
İtalyan ekibinde Erol Bulut sesleri yükselmeye başladı. Calciomercato'da yer alan habere göre Erol Bulut'un "iyi bir taktisyen" olduğu yazıldı. Süper Lig'de Malatyaspor'un 5. sırada yer aldığı belirtilirken, Türkiye Kupası'nda da yollarına devam etmesine de vurgu yapıldı.
KISA SÜREDE TEMASA GEÇMESİ BEKLENİYOR
2017 yılından itibaren Malatyaspor başındaki performansı takip edilen Erol Bulut için, Türk topraklarında yeni neslin en iyi koçu olarak kabul edildiği yazıldı. Mor Menekşeler'in yaz transfer döneminde Erol Bulut ile temasa geçmesi bekleniyor.
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başarılı olur italya da , oyun tarzı tam italyanlara göre KİMSE KISKANMASIN BİRAZ DA DÜRÜST YORUM YAPINCevap Yaz Yayından Kaldır
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YALAAAANCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Açıklandı demişsiniz kim açıkladı belli değil fiorentina yada başka kulüp ilgilenebilir bu çok normal ama bu haber masabaşı uydurmasyon tıklanmak çok masyon bir haber.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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italyan futbolu değişti artık son 2 3 sezona bakarsan en çok gol atılan lig sıralamasında ilk 4 deler. ama bu fiorentinada vasat eski gücü ve kadroda iyi oyuncuları yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Malatyaspor sezonun ikinci yarısı kaç puan aldı ?İsteyen varsa gitsin. . . ! Fiorentina bunamı kaldı, kim inanır. . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır