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Roberto Mancini, Galatasaray, İtalya, Spor, Haber

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli

Karantina günleri ve futbolun geleceği ile ilgili İtalyan basınına konuşan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, evde delirmek için 60 günün yeterli olacağını söyledi. Mancini, İtalya'da futbolun devam etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

26.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:01
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazetta dello Sport'a karantina günlerini ve futbolun geleceğini değerlendirdi.

"EVDE KALMAK ZORUNDAYIZ"

Mancini, "Dürüst olmak gerekirse evde olmaktan ben de sıkıldım. 60 gün delirmek için yeterli bir zaman. Ama sabahları antrenman yapmaya çalışıyorum. Hava güzel olduğunda terasın tadını çıkarıyorum. Evde kalmak zorundayız. Bu virüs yüzünden sevdiklerine bile veda edemeyen insanların hikayelerini dinlemek çok üzücü" dedi.

"SAKATLIK YAŞANABİLİR"

Serie A'nın devam etmesi yönünde planları değerlendiren İtalyan teknik adam, "Milli takımın hocası olarak Serie A'nın devam etmemesini isterim. Çünkü yaz boyunca çok fazla maç olacak ve daha fazla sakatlık yaşanabilir. Ancak oyuncularımın sahalara dönmek için sabırsızlandığını da biliyorum. Umarım her şey iyi olur" şeklinde konuştu.

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
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Haber Yorumları (1)
DELÜ...: YILLARDIR ALDIĞI ÜÇ GURUŞLA EVİNDEN BAŞGA HİÇ BİR YERE GİDEMEYENLERİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ DÜNYA SİZİN GİBİLERE GÜZEL . . . .
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