İtalyan ekibi Verona, Mbaye Diagne'yi kiralamak istiyor

31.08.2019 17:32

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde elinden çıkarmak için büyük uğraş verdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Daha önce Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Anderlecht'in gündemine gelen 27 yaşındaki santrfora şimdi de Serie A'dan bir takımın talip olduğu öğrenildi.

KORAY GÜNTER DE ORADA

Çizme'nin önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Verona Başkanı Maurizio Setti'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığına ulaşan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. İtalyan ekibinde Cim Bom'un eski futbolcusu Koray Günter de forma giyiyor.

(Fanatik)