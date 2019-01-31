İtalyan Basını, Fenerbahçe'nin Empoli Forması Giyen Miha Zajc'ı Transfer Ettiğini Yazdı
Ünlü italyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Empoli'de oynayan orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı transfer ettiğini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Empoli'nin 24 yaşındaki 10 numarası Miha Zajc'ı kadrosuna kattı.
6,5 MİLYON EURO + SALİH UÇAN
Sarı-lacivertliler Zajc'a karşılık Empoli'ye 6,5 milyon Euro ve Salih Uçan'ın bonservisini verecek.
Miha Zajc, bu sezon Serie A'da çıktığı 20 maçta 3 gol attı. 24 yaşındaki oyuncu Slovenya Milli Takımı'nda 9 kez forma giydi ve 2 gol attı.
YORUMLAR (12)
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Ali koç boş-beleş i ve comollinin yeni kazığı afiyet olsun. Bu adam elif elmastan fazlası ne. Yeter artık be . Mesut ozili al paraya kiy. Ötür keyfine bak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bunun haberi varmı yav he heCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamlar 3 gol atmış birine 6.5 milyon vede salih onada 2 milyon desek 8.5 milyon veriyor diagneye 12 milyon çok diyorlar aradakı farkı siz hesap edin .Cevap Yaz 6 4 Yayından KaldırHSYBSCS21: ULAN ADAM SANTRAFORMU ?4 2 Yayından Kaldır
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Berk demir ben fb liyim.fener avrupaya gitmesekte olur dedi.herseyi göze aldı yani.ceza vb.gibiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır