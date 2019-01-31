İtalyan Basını, Fenerbahçe'nin Empoli Forması Giyen Miha Zajc'ı Transfer Ettiğini Yazdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Empoli'nin 24 yaşındaki 10 numarası Miha Zajc'ı kadrosuna kattı.

6,5 MİLYON EURO + SALİH UÇAN

Sarı-lacivertliler Zajc'a karşılık Empoli'ye 6,5 milyon Euro ve Salih Uçan'ın bonservisini verecek.

Miha Zajc, bu sezon Serie A'da çıktığı 20 maçta 3 gol attı. 24 yaşındaki oyuncu Slovenya Milli Takımı'nda 9 kez forma giydi ve 2 gol attı.