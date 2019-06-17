İtalyan basını, Burak Yılmaz'ın Lecce ile anlaştığını yazdı!

İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Di Marzio, Lecce Sportif Direktörü'nün Burak Yılmaz'ın menajeri ile görüştüğünü ve 2 yıllık anlaşma sağlandığını yazdı.

İtalyan basını, Burak Yılmaz'ın Lecce ile anlaştığını yazdı!

Öğle saatlerinde İtalya'dan İstanbul'a gelen Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen ile görüştü. İtalya'nın en ünlü gazetecilerinden biri olan Di Marzio, Burak'ın menajerinin 2 yıllık anlaşmayı kabul ettiğini, Beşiktaş kulübüyle bir kez daha görüşüleceğini belirtti.

"BURAK'I BIRAKMAYIZ"

Öte yandan A Spor'a konuşan Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, "Lecce'den gelen teklif yok. Gelse de Burak'ı bırakmayız." dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.