İtalya'da yeni lider Inter

01.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:39

Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı ve 16. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, 50. dakikada Mattia Valoti ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti. Juventus'un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak, puan kaybettiği haftayı, Inter 3 puanla kapatınca ligde liderlik koltuğunu da ele geçirdi. Mavi-siyahlı takım, SPAL maçından aldığı galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.

MİLAN HAFTALAR SONRA GALİP

Bu sezona iyi başlayamayan Milano'nun bir diğer takımı Milan ise haftalar sonra Parma deplasmanında galip geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta, kırmızı-siyahlı konuk ekip, Fransız Theo Hernandez'in 88. dakikada attığı golle Parma'yı 1-0 mağlup etti. Puanını 17'ye yükselten Milan, 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Kaynak: AA