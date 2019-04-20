İtalya Devlet Televizyonun Kadın ve Erkeklere Ayrı Kanal Oluşturmayı Planlaması Tepkilere Neden Oldu

İtalya'da hükümete bağlı ulusal kanal RAI, kadın ve erkekler için ayrı televizyon kanallarını hayata geçirmeyi önerdi.

Değişikliğin popüler filmleri yayınlamasıyla bilinen Rai Movie ve Rai Premium bünyesinde yapılması planlandı. Bazı programların yeniden düzenlenmesini öngören teklife göre kanalların birinde kadınlara, diğerinde erkeklere hitap eden film ve şovlar gösterilecek.

'RAMBO' İLE SAVUNMAYA ÇALIŞTI

RAI'de çalışan bir yetkili, cinsiyetçi bir ayrım yapmadıklarını, sadece kadın ve erkek izleyicilerin taleplerine daha iyi yanıt vermek amacıyla bu hamleyi düşündüklerini söyledi. Film içeriklerini zenginleştireceklerini söyleyen yetkili, ayrıca reklam verenlerin de hedef kitlesine daha kolay ulaşacağını savundu.

Yetkili, "Yaş ve cinsiyete göre ayrışan pek çok kanal var. Örneğin Rambo'yu ele alın. Erkek izleyicilere daha fazla hitap edeceği aşikar. Ayrımcılık niyetinde değiliz. Bizim planımız dikiş-nakışla ilgili bir kanal yaratmak ya da RAI Erkek ve RAI Kadın diye kanallar oluşturmak değil" dedi.

"HÜKÜMETİN ALT KÜLTÜRÜNE UYUYOR"

Ancak teklif kadın örgütleri, sendikalar ve muhalif milletvekillerinden büyük tepki gördü.

Demokrat Parti Milletvekili Salvatore Marghiotta, "Açık konuşmak gerekirse bu anlaşılamaz. Biz cinsiyet ayrımcılığının üstesinden gelmeye çalışırken, 2019 yılında, bir devlet kanalının kadın izleyicilere bir diğerinin erkek izleyicilere özel olması çılgınca" dedi.

Hükümeti de eleştiren Marghiotta, "Ancak bu, hükümetin alt kültürüyle de uyum içinde görünüyor" diye konuştu.

Marghiotta, kanalın denetlenmesinden sorumlu meclis komitesinde yer alıyor.

"ÖN YARGILARI BESLEYECEKTİR"

Teklife, bir tepki de Şiddete Karşı Kadınlar Ağı adlı örgütün başkanlığını yürüten Lella Palladino'dan geldi.

Teklifi 'garip ve seksist' olarak niteleyen Palladino, "Bu kaçınılmaz olarak, kadın ve erkek arasındaki ısrarcı ayrımın altına yatan ön yargıları besleyecektir" dedi.

İtalyan gazeteciler sendikası Usigrai de, spesifik izleyicilere hitap etme ihtiyacı anlaşılsa bile 'cinsiyet temelli bir ayrımın kabul edilemez olduğunu' söyledi. Sendika ayrıca en berbat basmakalıp düşüncelere kapı aralanacağı konusunda uyardı.

Teklifin arka planında düşük izlenme oranlarının yattığı savunuluyor. İki kanal da yıllık 26 milyon euro reklam gelirine sahip.